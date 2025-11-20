uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-20
Sociedade PSP regista 23 infracções e detém u ...

PSP regista 23 infracções e detém um condutor em operação rodoviária em Alverca 

Uma operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizada a 13 de Novembro, na Estrada Nacional 10 em Alverca do Ribatejo, resultou na elaboração de 23 autos de contra-ordenação e na detenção de um condutor por desobediência à sinalização vertical. A acção, focada na fiscalização rodoviária e prevenção de acidentes, incidiu sobretudo sobre veículos pesados em circulação.
Ao todo, segundo a PSP, foram fiscalizadas 96 viaturas, das quais vinte foram detectadas com excesso de carga, a infracção mais recorrente nesta operação. No balanço final, a PSP revelou que foram levantados 17 autos por excesso de peso, demonstrando, segundo a força policial, “uma elevada taxa de incumprimento” por parte dos condutores. Além destas infracções, foi ainda registado um auto por falta de inspecção periódica obrigatória, um por uso de telemóvel ao volante e outro por alteração de características do veículo. A PSP autuou igualmente condutores por falta de autorização especial de circulação, circulação com um vidro partido e por desrespeito da sinalização vertical, este último resultando na detenção do infractor.

