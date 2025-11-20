Quis sexo com mulher em Alverca e acabou na prisão

Homem de 44 anos sugeriu a uma mulher que circulava na rua que tivesse sexo com ele. Acabou por ser seguido pela vítima e, confrontado pela polícia, confessou o crime. Ficou em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo.

Um homem de 44 anos foi detido pela PSP de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, suspeito da prática de um crime de importunação sexual contra uma mulher. Fonte policial confirma que o crime aconteceu no dia 12 de Novembro e acabou por ser a própria vítima a seguir o suspeito até à sua residência, para depois o denunciar na esquadra da PSP.

A patrulha deslocou-se ao local onde o suspeito se encontrava e identificou-o. Questionado pelos polícias sobre o que acontecera, o homem acabou por assumir a autoria dos factos, não tendo demonstrado qualquer arrependimento, refere a PSP. Acabou constituído arguido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Segundo a lei, o crime de importunação sexual envolve a conduta de importunar outra pessoa, praticando perante ela actos de carácter exibicionista, formulando proposta de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual. É em geral punido com pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias, salvo se pena mais grave não couber por força de disposição especial.