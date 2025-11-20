uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade Santarém recebe jornadas sobre Prev ...

Santarém recebe jornadas sobre Prevenção e Controlo de Infecção

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Escola Superior de Saúde de Santarém recebe no dia 12 de Dezembro as jornadas intituladas “Desafios e Estratégias na Prevenção e Controlo de Infecção”, com vários especialistas da região e a nível nacional. A organização é dos alunos da Pós-Graduação em Prevenção e Controlo da Infecção da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém.
As jornadas iniciam-se às 9h30 com a sessão de abertura na qual vai participar o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. Na abertura vão também intervir a professora coordenadora da primeira Pós-Graduação de Prevenção e Controlo de Infecção, Sandra Costa, a directora da escola, Hélia Dias, e o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão.
Este evento tem como objectivo promover a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas entre profissionais de saúde, investigadores e estudantes, abordando os desafios actuais e as estratégias inovadoras no âmbito da prevenção e controlo de infecções. Ao longo do dia vão ser abordados temas como a Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos; o Controlo de Infecção nos Cuidados Domiciliários. O último tema intitula-se: Diferentes Realidades, Mesmos Desafios.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...