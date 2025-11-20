uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade Secção Humanitária de Espite assina ...
Secção Humanitária de Espite assinalou 32º aniversário
Os 32 anos dos bombeiros de Espite foram celebrados a 10 de Novembro - foto DR

Secção Humanitária de Espite assinalou 32º aniversário

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Secção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espite, parte integrante do corpo dos Bombeiros Voluntários de Ourém, assinalou, na noite de 10 de Novembro, o seu 32º aniversário, reunindo soldados da paz, dirigentes e convidados num jantar convívio realizado no quartel da corporação, em Espite. A Câmara Municipal de Ourém esteve representada pelo presidente Luís Miguel Albuquerque, acompanhado dos vereadores Rui Vital e Filipe Baptista. Também esteve presente a presidente da Junta de Freguesia de Espite, Dulce Mateus. A celebração da efeméride foi assinalada com o tradicional corte do bolo.

Secção Humanitária de Espite assinalou 32º aniversário
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...