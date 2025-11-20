Secção Humanitária de Espite assinalou 32º aniversário

A Secção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espite, parte integrante do corpo dos Bombeiros Voluntários de Ourém, assinalou, na noite de 10 de Novembro, o seu 32º aniversário, reunindo soldados da paz, dirigentes e convidados num jantar convívio realizado no quartel da corporação, em Espite. A Câmara Municipal de Ourém esteve representada pelo presidente Luís Miguel Albuquerque, acompanhado dos vereadores Rui Vital e Filipe Baptista. Também esteve presente a presidente da Junta de Freguesia de Espite, Dulce Mateus. A celebração da efeméride foi assinalada com o tradicional corte do bolo.