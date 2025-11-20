Tentou atropelar polícias e acabou interceptado na A1 em Aveiras de Cima

Um homem que conduzia de forma perigosa e sob influência de álcool e drogas tentou atropelar vários polícias que o abordaram no IC19 e a perseguição policial só acabou na área de serviço da Auto-Estrada do Norte (A1) em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja. O caso aconteceu a 10 de Novembro, durante uma acção de fiscalização rodoviária em que os polícias verificaram um veículo a circular de forma irregular no IC19. Ao tentarem proceder à sua abordagem, o condutor desobedeceu às sucessivas ordens de paragem, iniciando uma fuga em alta velocidade. “Na tentativa de evadir-se à fiscalização praticou diversas manobras perigosas, provocou colisões com infraestruturas rodoviárias e com um outro veículo, colocando em risco os restantes utentes da via”, refere a PSP em comunicado.

Insistindo numa condução errática, os polícias optaram por realizar uma perseguição discreta até estarem reunidas as condições para proceder à abordagem do suspeito. Dada a suspeita da viatura ser furtada, foram feitas diligências para se apurar a sua propriedade. Conseguiu apurar-se que o carro pertencia a uma empresa de aluguer de viaturas e tinha dispositivo de localização, o que permitiu que os agentes fizessem um seguimento com uma maior distância do veículo em fuga.

“Este seguimento prolongou-se ao longo de várias vias rápidas e urbanas, até que, já em zona urbana estreita, numa primeira tentativa de abordar o suspeito, este arrancou violentamente na direcção dos polícias, com o intuito de os atropelar, vindo a embater num deles, prosseguindo a fuga. Após esta situação, de novo através da localização GPS, foi possível continuar o seguimento à viatura, sem que o suspeito se apercebesse”, explica a PSP.

O veículo acabou por ser interceptado na área de serviço da A1 em Aveiras de Cima, tendo o condutor resistido de forma activa à detenção, agredindo os polícias “com mordeduras e empurrões”, o que obrigou ao uso da força para a sua imobilização. Aquando da abordagem, confirma a PSP, dois polícias sofreram ferimentos havendo a necessidade de receberem assistência hospitalar. Foi ainda identificado um passageiro no interior do veículo que não ofereceu resistência. O suspeito, explica a polícia, foi submetido a teste de alcoolemia, apresentando uma taxa de 0,94 g/l, tendo sido solicitada contraprova por análise sanguínea. “No decurso da busca ao veículo foram apreendidos 645 euros em numerário, 11 doses individuais de haxixe e uma botija de óxido nitroso, substância que o suspeito se encontrava a consumir durante a primeira tentativa de abordagem”, refere o comunicado.

O condutor tentou também ocultar a sua identidade, apresentando dados falsos, tendo as diligências policiais permitido apurar a sua verdadeira identificação e verificar que pendiam sobre si vários pedidos externos processuais, de diferentes forças e serviços de segurança. O veículo utilizado foi apreendido. Acabou por ser constituído arguido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva suspeito da prática de crimes contra a vida (por tentativa de atropelamento), crimes contra a integridade física qualificada, crime de condução sem habilitação legal, crime de condução perigosa, crimes contra a propriedade pública (danos contra viatura policial), crime de resistência e coacção sobre funcionário e crime de falsas declarações perante autoridade pública (mediante a tentativa de usurpação de identidade).