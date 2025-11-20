uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade VFX lança concurso para forneciment ...

VFX lança concurso para fornecimento de consumíveis de higiene e limpeza 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a abertura de um procedimento de contratação pública para o fornecimento contínuo de consumíveis de higiene e limpeza destinados aos serviços municipais e ao parque escolar do concelho. A despesa é considerada essencial por se tratar do abastecimento de bens de primeira necessidade, como papel higiénico e detergentes, indispensáveis à higienização dos espaços municipais e escolares. Em causa está um valor a rondar os 220.000 euros, acrescidos de IVA, prevendo um contrato com início a 1 de Janeiro de 2026 e final a 15 de Dezembro de 2026. O valor total estimado, incluindo IVA, ascende a 270.600 euros. De acordo com a proposta aprovada pela autarquia, não haverá separação em lotes no concurso, uma vez que, tratando-se de um contrato de valor superior a 135.000 euros, a gestão centralizada de um único fornecedor revela-se mais eficiente e economicamente vantajosa. O valor da despesa foi estimado com base em preços praticados em anteriores procedimentos de natureza idêntica, tendo sido também considerado o impacto da inflação nos custos dos artigos de higiene e limpeza.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...