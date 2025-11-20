VFX lança concurso para fornecimento de consumíveis de higiene e limpeza

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a abertura de um procedimento de contratação pública para o fornecimento contínuo de consumíveis de higiene e limpeza destinados aos serviços municipais e ao parque escolar do concelho. A despesa é considerada essencial por se tratar do abastecimento de bens de primeira necessidade, como papel higiénico e detergentes, indispensáveis à higienização dos espaços municipais e escolares. Em causa está um valor a rondar os 220.000 euros, acrescidos de IVA, prevendo um contrato com início a 1 de Janeiro de 2026 e final a 15 de Dezembro de 2026. O valor total estimado, incluindo IVA, ascende a 270.600 euros. De acordo com a proposta aprovada pela autarquia, não haverá separação em lotes no concurso, uma vez que, tratando-se de um contrato de valor superior a 135.000 euros, a gestão centralizada de um único fornecedor revela-se mais eficiente e economicamente vantajosa. O valor da despesa foi estimado com base em preços praticados em anteriores procedimentos de natureza idêntica, tendo sido também considerado o impacto da inflação nos custos dos artigos de higiene e limpeza.