Agressões na Escola de São Bento

Rectificação

Venho solicitar a publicação do presente esclarecimento relativamente à notícia publicada em 22 de Maio de 2026, com o título “Criança agride colegas e auxiliares na Escola São Bento em Santarém”, na parte em que é feita referência ao “funcionário destacado que caiu pelas escadas, meteu baixa e nunca mais apareceu”.

As expressões utilizadas “meteu baixa” e “nunca mais apareceu” são suscetíveis de criar nos leitores a ideia de abandono de funções, ausência injustificada ou afastamento voluntário do exercício profissional, o que não corresponde à realidade.

Esclarece-se que me encontro em situação de incapacidade temporária absoluta para o desempenho das minhas funções, na sequência de um acidente ocorrido em contexto de trabalho, na própria escola, durante o exercício das minhas funções, do qual resultaram lesões na zona lombar.

A minha ausência ao serviço decorre exclusivamente desse acidente e da referida incapacidade, encontrando-me sob acompanhamento clínico no Hospital CUF de Santarém. Importa ainda esclarecer que a minha ausência não tem qualquer relação com a criança mencionada na notícia, nem com qualquer receio, constrangimento ou decisão pessoal de afastamento relacionada com a mesma.

Ao longo do exercício das minhas funções, sempre desempenhei o meu trabalho com rigor, responsabilidade e profissionalismo, cumprindo integralmente as minhas obrigações profissionais. Assim, a forma como a situação foi descrita na notícia não reflecte corretamente a realidade dos factos, podendo levar a uma interpretação errada quanto à minha ausência laboral.

João Fonseca