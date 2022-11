Presidente da República foi a Fátima elogiar empresários da hotelaria e turismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou o 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima, afirmando que a marca Portugal é "fortíssima" e apelando para que não se menospreze o turismo, sector que, em crises, é o último a fechar portas e depois o primeiro a abrir.

"É bom não menosprezar o turismo. (...) Na hora da verdade é o último a encerrar portas e o primeiro a abri-las”, afirmou, enaltecendo o mérito dos empresários do sector na reacção ao desconfinamento. "É um mérito vosso. Como é que conseguiram colocar um sector a funcionar como se estivessem preparados para aquele tipo de arranque, em que a procura aumentou mais do que o esperado?”, questionou.

O 33.º congresso da hotelaria, que contou com mais de 550 congressistas, decorreu em Fátima, de 16 a 18 de Novembro. Já é considerado o evento do ano no concelho de Ourém.