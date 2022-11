Colisão faz um morto e seis feridos no Cartaxo

Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas, das quais quatro com gravidade esta quarta-feira, 23 de Novembro, na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na Estrada Nacional 3- Gaio, junto à Casa das Peles, no Cartaxo, confirmou a O MIRANTE o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo o CDOS os quatro feridos graves e os dois feridos ligeiros foram transportadas aos hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa; Vila Franca de Xira e Santarém.

O acidente, para o qual o alerta foi dado às 08h56, provocou ainda o corte daquele troço da estrada para limpeza da via, que ainda se verificava às 11h13.

No local estiveram 35 operacionais dos Bombeiros do Cartaxo, Azambuja, Alcoentre, Voluntários de Santarém, Sapadores de Santarém, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), SIV do CHMT de Torres Novas e GNR, apoiados por 16 viaturas. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV).