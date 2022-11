Mãe morre e filhas ficam em estado grave em acidente no Cartaxo

Mulher na casa dos 45 anos seguia no lugar do pendura. No mesmo carro viajava o companheiro e as duas filhas que estão em estado grave.

A vítima mortal do violento acidente entre três viaturas ligeiras, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 23 de Novembro, era uma mulher de nacionalidade brasileira na casa dos 45 anos. O condutor, que era companheiro da vítima, e as duas filhas que também seguiam no mesmo carro estão em estado grave.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, além destas vítimas resultaram do acidente mais dois feridos ligeiros. Após assistência no local os feridos graves e ligeiros foram transportados aos hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa; Vila Franca de Xira e Santarém.

O acidente, para o qual o alerta foi dado às 08h56, ocorreu na Estrada Nacional 3, na zona do Gaio, junto à Casa das Peles, no concelho do Cartaxo. O trânsito esteve interrompido durante várias horas.

No local estiveram 35 operacionais dos Bombeiros do Cartaxo, Azambuja, Alcoentre, Voluntários de Santarém, Sapadores de Santarém, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), SIV do CHMT de Torres Novas e GNR, apoiados por 16 viaturas. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV).