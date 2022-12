Aeroporto em Santarém, Alverca ou Benavente vai mexer sempre com a região Debate sobre a localização do novo aeroporto juntou presidentes de câmara de Lisboa e do Porto e o ex-ministro João Cravinho que defendeu abertamente o aeroporto a norte do Tejo ao contrário dos dois autarcas que defenderam o Montijo partilhe no Facebook Magellan 500 é o nome do projecto do novo aeroporto para Santarém. A novidade foi partilhada por Carlos Brazão, empresário e gestor que dá a cara pelo projecto, durante uma conferência em Lisboa que juntou responsáveis por cinco projectos em cinco localizações diferentes: Santarém, Benavente, Alverca do Ribatejo, Montijo e Ota. Excluindo os dois últimos, qualquer um dos outros três iria ter um impacto imenso na região ribatejana, estimando-se a possível criação de 170 mil postos de trabalho.

O projecto para o novo aeroporto em Santarém foi apresentado na terça-feira, 29 de Novembro, na Fundação Oriente, numa iniciativa do Conselho Económico e Social com o apoio do jornal Público. A iniciativa juntou responsáveis dos cinco projectos que foram ao auditório da fundação apresentar o que de mais significativo tinham para dizer em favor das suas soluções. Montijo, Benavente, Alverca, Ota e Santarém tiveram tempo de antena suficiente para passarem a sua mensagem que, em alguns casos, como o Montijo e Benavente, por serem os mais conhecidos, mais se digladiaram enquanto duraram as apresentações. Carlos Lopes responsável pelo projecto do Montijo diz que não compreende como é que esta solução ainda não foi implementada e Carlos Matias Ramos, que falou logo a seguir defendendo a solução Benavente, no Campo de Tiro da Força Aérea, questionou várias vezes Carlos Lopes tentando desmontar aquilo a que chamou uma solução pior do que o actual aeroporto na Portela, já que no Montijo o aeroporto também vai ficar num local estrangulado, sem possibilidade de crescimento e de investimento. A opção pelo Montijo vai ainda aumentar o número de pessoas na Área Metropolitana de Lisboa que sofrem os efeitos do ruído, fazendo subir para um número acima das 100 mil pessoas afectadas, acusou.

Tanto Carlos Lopes como Matias Ramos desvalorizaram a aparecimento do projecto do aeroporto em Santarém e disseram não acreditar em estações aeroportuárias a mais de três dezenas de quilómetros das principais cidades. Matias Ramos repetiu sobre Benavente aquilo que já é do conhecimento público, mas passou boa parte do seu tempo a dar exemplos dos erros e das mentiras e omissões da solução Montijo.

Rui Sérgio, ex-presidente da NAER, apresentou a solução Ota e foi sem dúvida o que mais criticou indirectamente os políticos e os agentes decisores. O empresário alinhou com o discurso de Matias Ramos, nomeadamente quanto à fraca solução dual apontada para a resolução do problema do Aeroporto Humberto Delgado, defendendo a sua solução ao lado da de Benavente. Foi ainda o único a dar conta que o presidente da Câmara de Lisboa tinha abanado a cabeça de forma afirmativa ao projecto do Montijo, o que lhe mereceu uma grande exclamação já que a solução não resolve o problema aos lisboetas.

Carmona Rodrigues apresentou o projecto de Alverca do Ribatejo que passa pela utilização do Mouchão da Póvoa, que nesta altura está ao abandono. Disse, no entanto, que o terreno pode ser recuperado, que o investimento vale a pena, que Alverca é servida por quatro linhas de caminho de ferro, que é o melhor local para complementar o aeroporto de Lisboa e que se tudo der certo é a solução mais barata, já que não precisa de investimento em pontes nem em vias de comunicação. Considerou ainda que é a melhor solução pela ligação em minutos às estações do Oriente e de Santa Apolónia, que ligam Lisboa a vários destinos, seja de comboio ou de carro.

O Megallem 500, como se denomina o projecto apresentado por Carlos Brazão para Santarém, foi antecedido de um filme promocional da região de Santarém, que mostrou o espaço e a arquitectura do projecto, à medida que for avançando na construção de novas pistas, primeiro como um aeroporto complementar e depois como o principal aeroporto da Área Metropolitana de Lisboa.