Magellan 500 é o nome do projecto do novo aeroporto para Santarém

Carlos Brazão apresentou o projecto de um aeroporto internacional para Santarém. No final do seminário o empresário e gestor falou com a comunicação social e respondeu a algumas perguntas que explicam como é que o projecto apareceu. O gestor não falou em investidores nem abriu o jogo, limitando-se a confirmar que o projecto está aberto a investidores nacionais e internacionais que podem aparecer já depois do projecto ser escolhido entre todos os que estão a ser analisados por uma comissão independe nomeada pelo Governo.

Na sessão de apresentação dos cinco projectos, que estão a ser analisados por uma comissão técnica, o projecto de Santarém foi o que demorou menos tempo e o que usou mais tecnologia. Carlos Brazão falou do empresário que já deu a cara pelo projecto, agradeceu o acolhimento dos autarcas da região, nomeadamente do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e disse acreditar que o Megallan 500 pode ser o vencedor seja em que situação for, uma vez que está apenas a 30 minutos de Lisboa por caminho de ferro, não precisa da construção de estradas e é um investimento totalmente privado onde o Estado não precisa de gastar o dinheiro dos contribuintes. Afirmou ainda que a solução mexe com a vida de mais de meia centena de municípios do centro do país, algo que não deve ser esquecido.