Marcelo Rebelo de Sousa visitou Ourém no dia do seu aniversário

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve na segunda-feira, 12 de Dezembro, numa visita ao concelho de Ourém para participar numa aula/debate, percorrer uma parte da área destruída pelos incêndios do Verão e uma passagem pelo Castelo, situado na Vila Medieval.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e por vários autarcas do concelho. Na aula/debate estiveram presentes centenas de alunos dos 11.º e 12.º anos, do ensino regular e profissional, e vários professores. Foram debatidos vários temas, como a emigração dos jovens portugueses, desemprego, ensino português, cultura, inflação, preço da habitação para jovens estudantes universitários e a prestação de Portugal no Mundial 2022.

O Chefe de Estado esteve nas áreas ardidas, nomeadamente numa casa de primeira habitação, que ficou totalmente destruída pelos incêndios deste Verão, na Aldeia de Santa Teresa, na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. Marcelo Rebelo de Sousa prometeu à família regressar quando a habitação estiver recuperada, sendo que Luís Albuquerque adiantou que espera iniciar a recuperação da casa no início do primeiro trimestre de 2023.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou a passagem pelo concelho com a visita ao Castelo e Paço dos Condes, recentemente alvo de obras de recuperação, onde está patente a exposição “40 anos do processo-crime do atentado de 12 de Maio de 1982 contra o Papa João Paulo II”, alusiva ao mediático processo judicial e à tentativa de atentado contra o Papa João Paulo II, em Fátima, em maio de 1982.

A visita ficou também marcada pelo aniversário do Presidente da República, na qual teve direito, entre muitas felicitações, a um bolo confeccionado pelos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima.