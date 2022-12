Estrada entre Dornes e Vale Serrão reaberta ao trânsito após deslizamento de terra

Devido às chuvas deslizou uma das barreiras elevadas existentes na zona, no concelho de Ferreira do Zêzere

O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere assegurou que já é possível o circular na Estrada Municipal (EM) 521 entre Dornes e Vale Serrão, após ter estado encerrada desde quarta-feira devido a um deslizamento de terras. “Nesta altura, há a possibilidade de circular nessa estrada”, disse à Lusa, Bruno Gomes (PS), pelas 21h00 de quinta-feira, adiantando que foram colocados separadores de betão tipo “New Jersey” para “precaver mais derrocadas e, eventualmente, se voltarem a acontecer não haver um corte da estrada”.

De acordo com o autarca, a Proteção Civil municipal está a acompanhar a situação. “A situação está precavida pela Proteção Civil e pelos serviços técnicos do município, portanto, nada de alarmismos. Está tudo a correr conforme o previsto. Agora temos de deixar que o tempo permita fazer uma intervenção maior”, salientou. À Lusa, Bruno Gomes referiu ainda que terá de ser feito um estudo técnico por uma empresa aos “dois ou três taludes” naquela via.

“O município tem um estudo alargado acerca de um conjunto de taludes por todo o concelho o que, na altura, implicaria um investimento de sete milhões de euros, hoje seria muito mais”, atentou. “De qualquer modo, vamos deixar estabilizar essa situação, vamos fazer um estudo técnico com uma empresa especializada, relativamente àquela situação em específico e vamos perceber o que é que nos dizem relativamente à melhor técnica para a consolidação daqueles taludes e para evitarmos problemas no futuro”, acrescentou.

Segundo explicou à Lusa o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, David Lobato, devido às chuvas deslizou uma das barreiras elevadas existentes na zona. Durante a tarde de quinta-feira David Lobato dizia à Lusa que seria necessário construir muros de contenção. A ligação à aldeia de Dornes esteve a ser feita a partir de uma outra via, a qual, dadas as características do terreno, não está isenta de sofrer igualmente os efeitos de alguma derrocada, acrescentou o responsável, assegurando que a Proteção Civil municipal está a acompanhar a situação. Ainda segundo David Lobato, caso ocorra nova derrocada, a Proteção Civil tratará de encontrar forma de não deixar as populações isoladas.