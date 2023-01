Hospital de Abrantes reforça capacidade de internamento devido a pico nas Urgências

Urgências do Hospital de Abrantes tem tido uma afluência acima do normal - foto arquivo

O Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), está com constrangimentos devido à “elevada procura” das Urgências, tendo reforçado o número de camas e suspendido provisoriamente as visitas aos doentes internados naquele serviço. A informação foi prestada pelo CHMT num comunicado publicado nas redes sociais.

“Por questões operacionais, foram suspensas provisoriamente as visitas aos doentes internados no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade de Abrantes do CHMT durante o dia de hoje, 17 de Janeiro”, refere o centro hospitalar na nota informativa, dando conta que as mesmas “serão retomadas assim que possível”.

Fonte do CHMT disse à Lusa que existe “muita pressão” no Serviço de Urgência, com “elevada procura” de pessoas “a necessitar de observação e a grande maioria de internamento devido a problemas ligados a doenças respiratórias e gripes”, com os tempos de espera, cerca das 19h00 de terça-feira, a situarem-se nas duas horas para os utentes de pulseira amarela e que necessitam de observação hospitalar, e de nove minutos para os muitos urgentes (pulseira laranja).

Segundo a mesma fonte, a suspensão provisória das visitas aos doentes internados no Serviço de Urgência, hoje decidida e que esta quarta-feira será reavaliada, visa “garantir melhores condições de conforto aos doentes que procuram os serviços e condições de trabalho optimizadas para os profissionais de saúde poderem prestar melhores cuidados”.

Na nota informativa, o CHMT refere ainda que “estão a ser empreendidos todos os esforços para superar os constrangimentos” e que foi “reforçada a capacidade de internamento em 16 camas”.

“O Serviço de Urgência do CHMT está de portas abertas à população e ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM”, sublinha o CHMT na nota informativa, tendo feito notar a necessidade de, “antes de os utentes se deslocarem a qualquer unidade hospitalar, de contactarem previamente a linha de saúde pública SNS24 (808 24 24 24) e, em caso de emergência, ligar 112”.

Constituído pelas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, separadas geograficamente entre si por cerca de 30 quilómetros, o CHMT funciona em regime de complementaridade de valências, abrangendo uma população na ordem dos 266 mil habitantes de 11 concelhos do Médio Tejo, a par da Golegã, da Lezíria do Tejo, também do distrito de Santarém, Vila de Rei, de Castelo Branco, e ainda dos municípios de Gavião e Ponte de Sor, ambos de Portalegre.