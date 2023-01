Rio Maior SAD falta ao jogo com Pêro Pinheiro devido a salários em atraso

A Rio Maior SAD, que milita na série C do Campeonato de Portugal em futebol, vai faltar ao jogo com o Pêro Pinheiro, no domingo, face aos salários em atraso, anunciou o Sindicato dos Jogadores de Futebol. “Na sequência da reunião, e face à total ausência de condições para a continuação da actividade desportiva, os jogadores decidiram cessar a actividade, não comparecendo aos treinos e ao jogo com o Pêro Pinheiro, agendado para o próximo domingo, dia 29”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo.

De acordo com a nota, “esta decisão deve-se aos sucessivos incumprimentos da administração da SAD do Rio Maior para com os atletas, desde o início da temporada 2022/23, que comprometem a estabilidade profissional e familiar dos jogadores”. O sindicato adiantou ainda que “accionou os mecanismos financeiros à disposição, para acorrer à gravidade da situação”, enquanto “o plantel exige uma tomada de posição à SAD, face ao sucedido”.

Esta decisão surgiu na sequência da reunião entre o plantel principal do clube, o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, e o responsável pelo gabinete jurídico, João Oliveira. Em declarações à agência Lusa, Joaquim Evangelista não se mostrou optimista, uma vez que não vislumbrou nenhuma solução. “Nas reuniões que tive com os dirigentes não vislumbrei ali nenhuma solução objectiva”, lamentou.

Para o dirigente, desistir do Campeonato de Portugal é um desfecho provável: “Se não houver mais nenhuma notícia, não vão a mais nenhum jogo. É encontrar uma solução imediata, desvincular os jogadores para eles poderem ir para outros clubes”.

Este é o segundo emblema de Rio Maior em vias de desistir do campeonato no qual participa, depois de em 2009 o UD de Rio Maior ter abandonado a então III Divisão, devido às dívidas na ordem dos 150 mil euros, dos quais 75 mil às Finanças e o restante a fornecedores, jogadores e treinadores.