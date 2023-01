Autor da agressão a militar da GNR em Tomar entrega-se em Aveiro

Copo partido deixa um GNR do posto de Alcanena com o rosto desfigurado.

Entregou-se à Polícia Judiciária o autor da agressão ao militar da GNR em Tomar, junto à discoteca Rio Bar. Feirante de profissão, o indivíduo reside em Cacia, tendo-se apresentado voluntariamente na Polícia Judiciária de Aveiro.

Foi uma agressão bárbara na última sexta-feira à noite, com um copo partido a deixar o GNR do posto de Alcanena com o rosto desfigurado. Tudo se precipitou quando o militar veio em auxílio de uma colega também do posto de Alcanena, apertada pelo pescoço pelo autor da agressão num suposto ajuste de contas.

Entretanto a Polícia de Segurança Pública, que não esteve no local, emitiu hoje uma nota à imprensa garantindo não ter recebido qualquer alerta, "nem ao nível local na esquadra de Tomar nem no seu Centro de Comando e Controlo em Santarém".