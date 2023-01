Rosário Abreu é a idosa que morreu carbonizada em Ferreira do Zêzere

Populares chegaram a fazer uma busca por Rosário Abreu, de 80 anos, no Casal da Farroeira, no concelho de Ferreira do Zêzere, nunca imaginando que apenas restava pouco mais do que as cinzas do seu corpo.

A tragédia abateu-se no último fim-de-semana no Casal da Farroeira, pacata localidade da extremidade norte do distrito de Santarém, no concelho de Ferreira do Zêzere. Rosário Jesus Abreu, de 80 anos, morreu carbonizada, sozinha, junto à lareira de sua casa. O que restou do corpo só foi encontrado pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia Judiciária no sábado, dia 28 de Janeiro, à tarde. Os familiares chegaram a fazer buscas pela idosa, pensando que pudesse estar desaparecida pela aldeia da União de Freguesias de Areias e Pias, mas nunca imaginaram que a única coisa que restava do seu corpo eram as cinzas.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.