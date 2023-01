Trabalhos a mais nas obras do mercado de Santarém encarecem custo final

Empresa que está a concluir a empreitada de requalificação do mercado municipal de Santarém alega que no decurso da obra foram detectadas diversas situações relativas a trabalhos não previstos no contrato considerados necessários para finalizar a intervenção.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou o pagamento de trabalhos a mais no valor de 139 mil euros mais IVA na empreitada de requalificação do mercado municipal da cidade, que dura desde Agosto de 2019. A empreitada tem conclusão prevista para este mês de Fevereiro. A empresa Pragosa S.A.- que assumiu os trabalhos depois do primeiro empreiteiro (Habitâmega Construções S.A.) ter entrado em insolvência - alegou que no decurso da obra foram detectadas diversas situações relativas a trabalhos não previstos no contrato considerados necessários para a conclusão dos trabalhos. O total de trabalhos a mais na empreitada cifra-se nos 322 mil euros.

Recorde-se que na última reunião de câmara do ano 2022 foi apontada a data de 25 de Fevereiro de 2023 para a conclusão da atribulada empreitada, tendo na mesma sessão sido aprovada uma proposta de reposição do equilíbrio financeiro da empreitada no valor de 147 mil euros mais IVA. A reposição do equilíbrio financeiro resultou das prorrogações de prazos aprovadas.

A empreitada foi inicialmente adjudicada por cerca de dois milhões de euros à empresa Habitâmega Construções S.A. e tinha um prazo de execução previsto de um ano. Em Março de 2020 a obra teve que ser suspensa e foi lançado um concurso autónomo para reforço da estrutura do imóvel centenário, dada a descoberta de ausência de fundações no edifício. A empreitada original foi retomada em Março de 2021, mas a ritmo lento, e o prazo de execução previsto foi mais uma vez ultrapassado.

Entretanto, em Julho de 2022, a empresa Habitâmega entrou em processo de insolvência e foi substituída pela firma Construções Pragosa, que ficou encarregue de concluir a intervenção. A proposta de cedência da posição contratual foi apresentada pelos credores e foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 29 de Agosto de 2022.

A intervenção no mercado – obra do arquitecto Cassiano Branco datada de 1930 – inclui a recuperação integral do espaço, criando uma área muito mais moderna e funcional, destinada a ser vivida diariamente, sendo o novo projecto da autoria do arquitecto Paulo Durão. O centro do futuro mercado será uma área em forma de cruz, com 36 bancas destinadas ao mercado diário, que terão em seu redor quatro praças. Os espaços exteriores (lojas) também serão recuperados ficando 29 deles destinados a actividades diversas, que podem ir do artesanato à geladaria passando por florista, vinhos e loja de conveniência, entre outras.



Rua junto ao mercado reabriu na data prevista

A Câmara de Santarém cumpriu o prazo previsto para reabertura ao trânsito da Rua Dr. Jaime Figueiredo e a circulação rodoviária retomou a normalidade junto ao mercado municipal na sexta-feira, 27 de Janeiro. Essa artéria esteve cortada de 16 a 27 de Janeiro devido a trabalhos nas redes de saneamento e de infraestruturas.