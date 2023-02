Funeral de jovem Leonardo Conceição é este domingo

Estudante do 11.º ano da Escola Secundária do Entroncamento, residente na Meia Via, foi vítima de morte súbita

Realiza-se este domingo, às 10h00, o funeral de Leonardo Pereira Conceição, estudante da Escola Secundária do Entroncamento residente na Meia Via. Leonardo foi vítima de morte súbita na quinta-feira à noite em Riachos, concelho de Torres Novas.

O jovem de 16 anos estava entre amigos numa altura em que não há aulas devido à interrupção lectiva de final do 1.º semestre. Quando se preparava para comer um cachorro sentiu-se mal e caiu inanimado no chão.

O corpo de Leonardo encontra-se em câmara ardente na Casa Mortuária da Igreja da Sagrada Família, seguindo depois da cerimónia religiosa para o crematório do Entroncamento.

Leonardo era aluno do curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária do Entroncamento e tinha notas acima da média. O Agrupamento de Escolas emitiu uma nota no seu site e nas redes sociais manifestando publicamente "o mais profundo pesar pelo falecimento do aluno Leonardo Pereira Conceição", endereçando "à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências".