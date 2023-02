Câmara de Santarém e SL Benfica assinam protocolo para Casa do Benfica 2.0

A Câmara de Santarém e Sport Lisboa e Benfica assinam na tarde desta quarta-feira, 8 de Fevereiro, o protocolo que visa a instalação em Santarém da primeira Casa do Benfica 2.0. O projecto é falado já há cerca de cinco anos e vai ser concretizado nas devolutas cafetarias do Jardim da Liberdade, que serão cedidas graciosamente ao clube pelo município. A assinatura do acordo pelos presidentes das duas entidades está agendada para as 18h00 no Salão Nobre dos Paços do Concelho.