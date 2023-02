Francisco Filipe celebra 107 anos de vida no lar em Aveiras de Cima

É dia de festa no Lar Nossa Senhora da Purificação, em Aveiras de Cima. O utente Francisco Filipe, mais conhecido por “avozinho”, celebra esta quarta-feira, 8 de Fevereiro, 107 anos de vida. Os aniversários são mais que muitos, mas não será por isso que não terá direito a festejos. Durante a tarde o centenário vai ouvir cantar os parabéns e soprar as velas numa festa onde estarão presentes alguns familiares.

Nascido no ano de 1916, quando ainda decorria a primeira Guerra Mundial, Francisco Filipe cresceu num moinho com os pais e irmãos na povoação da Lapa, no concelho do Cartaxo. Seguindo as pisadas dos progenitores fez-se moleiro aos 11 anos, altura em que deixou a escola primária. Já em idade adulta foi “pau para toda obra” na extinta Junta de Freguesia da Lapa, unificada com a Ereira desde a agregação de freguesias.

Em Outubro de 2022, O MIRANTE esteve no lar à conversa com o utente que até depois dos 100 anos viveu em habitação própria, recebendo apoio domiciliário. Caminhou com a ajuda de um andarilho até as pernas lhe falharem já depois de completar os 102. A saúde, confessou na altura com entusiasmo, sempre foi de ferro. “Graças a Deus que a tenho. Saúde e sorte na vida era o que pedia quando ia à missa”, aos domingos, acompanhado pela esposa Rosa. Em 2021, foi um dos utentes do lar a testar positivo à Covid-19, doença que lhe passou pelo corpo sem grandes sintomas e sem deixar sequelas.