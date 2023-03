Jovens desaparecidas do lar de Torres Novas apresentaram-se à polícia

Menores apresentaram-se no posto da PSP do Entroncamento no dia seguinte a terem sido dadas como desaparecidas do lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, em Torres Novas. Provedor assegura que estão bem e diz que aquela instituição da Misericórdia de Torres Novas não é “nenhuma prisão”.