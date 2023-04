Fila para atravessar Ponte da Chamusca vai com uma hora de espera

No dia em que a Infraestruturas de Portugal (IP) voltou a colocar os semáforos da Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca, a fila de espera para atravessar o tabuleiro por volta das 19 horas era de mais de uma hora, segundo relatos que chegaram a O MIRANTE de condutores.

A empresa do Estado voltou, mais de um ano depois, a proceder ao condicionamento de trânsito, com circulação alternada regulada por semáforos, para avaliação do comportamento da circulação rodoviária. O objectivo é perceber mais uma vez se este mecanismo é a solução para os problemas de constrangimento que acontecem, sobretudo, quando dois veículos pesados se cruzam a meio do tabuleiro, mas parece que as coisas nao estão a correr como o esperado.

O condicionamento realiza-se entre as 8 horas do dia 30 de Março e as 18 horas do dia 1 de Abril.