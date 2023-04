Ponte da Chamusca é um funil

Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas afirma que a Ponte da Chamusca está obsoleta e é um funil que entope. IP voltou a ligar os semáforos na travessia e o caos instalou-se durante três dias. O MIRANTE falou com o delegado de Santarém da Ordem dos Engenheiros que diz que o Ribatejo precisa de pessoas com visão e estratégia.

A Infraestruturas de Portugal (IP) voltou a ligar os semáforos da Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo ponte da Chamusca, e o caos instalou-se durante três dias. As redes sociais foram inundadas de fotos e comentários de utilizadores que esperaram horas em filas que chegaram a ter distâncias de cerca de cinco quilómetros. Algumas das partilhas mostram que as filas chegaram ao centro das duas vilas ribatejanas, Chamusca e Golegã, tanto no período da manhã como no final do dia.