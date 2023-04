Vítima mortal no incêndio da Ereira era doente oncológico

Segundo um morador explicou a O MIRANTE, o homem de 77 anos que morreu num incêndio na sua habitação na Ereira, concelho do Cartaxo, era doente oncológico e vivia com um primo.

O homem de 77 anos que morreu durante o incêndio que deflagrou no final da tarde de terça-feira, 18 de Abril, na Travessa da Igreja, na Ereira, concelho do Cartaxo, sofria de uma doença oncológica e vivia com um primo. A tragédia aconteceu dentro da sua própria habitação. Quando os bombeiros chegaram ao local já encontraram o corpo sem vida.

O MIRANTE conversou com um morador, vizinho da vítima, que a conhecia há alguns anos e a descreve como uma “boa pessoa, discreta e que nunca falava mal de ninguém”. O primo da vítima mortal foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém devido à inalação de fumos e, de acordo com a mesma fonte, ainda está internado pela agravante de sofrer de tuberculose.

A causa do incêndio, que se circunscreveu ao quarto da habitação onde estava a vítima mortal, está a ser investigada pela Polícia Judiciária. No entanto, tem-se comentado na localidade que o homem de 77 anos estaria a fumar e pegou fogo à cama depois de adormecer. Quando os Bombeiros Municipais do Cartaxo chegaram ao local, o incêndio estava quase extinto porque os vizinhos ajudaram a apagar o fogo com mangueiras, segundo explicou ao nosso jornal o Comandante da corporação, Vítor Rodrigues. O alerta para o incêndio foi dado às 18h15, tendo os bombeiros chegado ao local 10 minutos depois. Estiveram no local cerca de duas dezenas de operacionais apoiados por seis viaturas.