Hospitalização Domiciliária do CHMT já assistiu mais de meio milhar de doentes

O doente mais distante a quem é prestada assistência é de Ponte de Sôr, distrito de Portalegre. Médicos garantem que ter pacientes internados em casa é uma mais-valia porque a recuperação é mais rápida.

Pelas 08h30 já a enfermeira Alcina Fernandes prepara a medicação necessária para cada utente que vão visitar e que é transportada numa geleira. Alcina Fernandes integra a equipa médica da Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) que funciona desde Dezembro de 2018. A médica Lara Adelino chega uns minutos depois ao piso 10 do Hospital de Abrantes e revêem, em conjunto com o médico André Gonçalves, que está a estagiar neste projecto, os últimos pormenores necessários para aquela manhã de trabalho. No carro vai a mochila vermelha com tudo o que vai ser preciso para tratar de cada paciente, assim como a geleira com os medicamentos.

O MIRANTE acompanhou a equipa médica na manhã de quinta-feira, 13 de Abril. O automóvel é conduzido habitualmente pelo enfermeiro de serviço. O GPS é o melhor amigo da equipa de médicos para chegar aos locais. A primeira viagem é até Limeiras, concelho de Vila Nova da Barquinha. Maria de Fátima Marques, 64 anos, está em hospitalização domiciliária há cerca de uma semana. Deu entrada no hospital com um quadro de meningite “sem agente identificado”, embora tenha sido mordida por um cão, o que, segundo a médica Lara Adelino, pode ter provocado a infecção. Maria de Fátima continua com febre persistente que obrigou a alterar o tipo de antibiótico.

Maria de Fátima garante que a hospitalização domiciliária foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. “No hospital, sozinha, sem os meus filhos e o resto da minha família, tinha morrido. Não me queixo do hospital porque fui bem tratada, mas em casa estou muito melhor e acredito que vou recuperar muito mais rápido”, admite enquanto limpa as lágrimas que lhe correm pelo rosto.

Lara Adelino diz a O MIRANTE que neste modelo ganha-se uma proximidade maior com os utentes. “No tempo que estamos em casa do utente, no mínimo 20 minutos, estamos dedicados só a ele enquanto no hospital vamos fazendo outras coisas. Cria-se maior proximidade. Já tivemos doentes que nos prepararam um chá. Outros mostram-nos fotografias, pinturas ou esculturas que fizeram. É uma relação diferente”, esclarece a médica antes de sairmos em direcção à casa do próximo doente.

Em São Pedro, concelho de Tomar, Raul Lopes, 60 anos, aguarda a equipa médica. O utente tem problemas cardíacos há vários anos e um dispositivo junto ao coração semelhante a um desfibrilhador. Esteve internado no hospital porque estava a rejeitar o dispositivo que tinha e que acabou por ser trocado. Raul Lopes está em hospitalização domiciliária desde 7 de Abril e não tem previsão de alta médica. “Sou muito bem tratado, os médicos e a senhora enfermeira são todos muito cuidadosos e em casa tenho maior liberdade. Posso estar com a minha família e com os meus cães”, confessa provocando gargalhadas entre a equipa médica.

A viagem prossegue pela A23 em direcção ao Entroncamento onde está Joana Sousa, de 32 anos, que deu entrada no hospital no Domingo de Páscoa, 9 de Abril. Diagnosticada com uma infecção bacteriana num rim foi aprovada para hospitalização domiciliária. Joana Sousa teve alta no dia seguinte à reportagem de O MIRANTE. “Estar em casa é muito melhor, posso ter visitas sempre que quero. Como tenho um filho de seis anos consigo estar mais próxima dele. Foram quatro dias difíceis de internamento em casa. No hospital seria pior, é mais impessoal”, garante, não escondendo a felicidade por ter alta hospitalar.