Jovens de Santarém e Almeirim contracenam com Messi em anúncio que está a correr o mundo

Leonardo Sobral e Leonardo Dele Sasso têm algumas coisas em comum: o mesmo nome, são jovens, jogam futebol, residem em cidades ribatejanas e tiveram o privilégio de, juntamente com outros quatro jovens portugueses, serem seleccionados para contracenar com o futebolista argentino Lionel Messi num anúncio publicitário da Mastercard, marca de que o craque é embaixador. A rodagem do filme foi em Setembro, em Paris, e o anúncio, intitulado “A equipa dos Leos”, foi publicado há cerca de um mês.

Leonardo Sobral tem 12 anos, joga a médio na Académica de Santarém e estuda no 7º ano de escolaridade na Escola Básica 2/3 D. João II, em Santarém. Diz que soube do casting através do clube que representa e onde o pai, Nuno Sobral, é técnico das camadas jovens. A agência publicitária, através da Federação Portuguesa de Futebol, lançou o desafio aos jovens com nome começado por Leo para se inscreverem e enviarem um vídeo com imagens suas. Leonardo Sobral, de Santarém, e Leonardo Dele Sasso, de Almeirim, decidiram candidatar-se, tal como as suas famílias, que tiveram igualmente de fazer um casting.

Os jovens foram seleccionados, os pais não, mas as famílias lá rumaram a Paris em Setembro de 2022 para as filmagens que decorreram durante um dia que vai ficar gravado nas suas memórias. Tiveram de fazer as malas de um dia para o outro e quando chegaram ao estúdio não sabiam que iam estar cara a cara com Messi. A intenção da produção foi garantir a espontaneidade e genuinidade do espanto dos jovens quando vissem chegar o craque argentino, que aliás ficou bem evidente nas imagens. Os pais ficaram isolados noutra sala, com televisões para verem as imagens das filmagens mas sem os telemóveis, para prevenir contactos extemporâneos. A agência pagou viagens, estadias e ainda uma remuneração pela participação dos jovens no anúncio.

“O Messi é uma pessoa simpática e meteu-se connosco”

Embora o anúncio seja para uma multinacional, os seis jovens seleccionados, com idades entre os 7 e os 11 anos, foram todos oriundos de Portugal e, curiosamente, todos adeptos do Benfica, que na altura estava no mesmo grupo que o Paris Saint-Germain (PSG) de Messi na Liga dos Campeões. “O Messi é uma pessoa simpática, meteu-se connosco… Perguntei-lhe se alguma vez pensou jogar no Benfica e ele riu-se”, conta Leonardo Sobral, que tem como um dos seus ídolos o ex-benfiquista João Félix.

Leonardo Sobral quer continuar a jogar futebol mas diz que o jornalismo e o estudo dos planetas são opções de vida que também o atraem, bem como o mundo da publicidade, onde diz ter-se sentido plenamente à vontade. “Acho que tenho jeito para isto. Senti-me muito contente, embora um pouco nervoso por estar perante uma das pessoas mais famosas do mundo”, disse a O MIRANTE enquanto posava para a fotografia com recordações que lhe ofereceram dessa breve experiência que pareceu um sonho.

Leonardo Dele Sasso, de 10 anos, nunca escondeu o entusiasmo e felicidade quando soube que foi um dos seleccionados para fazer a campanha publicitária em Paris onde a estrela principal seria Lionel Messi apesar de achar que não ia estar com o seu ídolo, que com o português Cristiano Ronaldo disputaram os títulos de melhores do mundo durante quase duas décadas. Foi com grande surpresa que viu o craque argentino entrar no estúdio de gravação e interagir consigo e com os restantes jovens jogadores. Leonardo Dele Sasso confessa que ficou tão surpreendido quando viu Messi tão perto que nem se lembrou de lhe fazer uma pergunta.

Natural de São Paulo, Brasil, Leonardo Dele Sasso mudou-se para Portugal com os pais há cerca de três anos. Ficaram primeiro em Benfica do Ribatejo e vivem actualmente em Almeirim. Frequenta o quarto ano da Escola Moinho de Vento, em Almeirim, e joga nas posições de médio direito e avançado no Footkart. Adepto do Sport Lisboa e Benfica adora marcar golos. Gostava de ver Messi a jogar futebol num estádio assim como também sonha em ser jogador de futebol. Se o sonho não se concretizar quer ser médico. Sobre a experiência, diz ter sido “fixe” e valeu muito a pena ter participado na publicidade.