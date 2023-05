Moradores da Póvoa continuam sem descanso por causa de cão fechado em apartamento

Ainda não está resolvido o caso do cão que está fechado num apartamento no número 11 da Praceta dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria. Os moradores chamaram novamente a PSP, por causa do ruído, e querem uma solução definitiva. A O MIRANTE a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que só soube do caso pelo nosso jornal e que só sabia de queixas de ruído remetidas pela PSP. " A Divisão de Alimentação e Veterinária (DAV) até à publicação da noticia no jornal “O MIRANTE” nunca teve a informação de que existiria uma situação de abandono /maus tratos a animal de companhia no local em questão”, refere a autarquia.

O comunicado salienta que “quando a Médica Veterinária Municipal (MVM) teve conhecimento da mesma, e uma vez que relata o conhecimento da PSP da situação, entrou em contato com a Brigada de Fiscalização Policial da PSP de Vila Franca de Xira para se inteirar dos factos. Foi informada que estavam a ser realizadas as diligências legais necessárias para a resolução da situação, obtendo a informação de que os titulares se ausentavam entre as 6h30 da manhã e a meia noite, não existindo indícios de abandono ou maus tratos, no sentido legal”.

Os moradores garantem que o cão fica sozinho durante a noite. O MIRANTE já tentou contactar a proprietária do animal, tocando à campainha da habitação, mas sem sucesso. A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa já tinha recebido queixas dos moradores no dia 27 de Abril mas de acordo com a câmara de Vila Franca de Xira não receberam nenhuma comunicação da junta.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.