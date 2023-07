Cortejo da Festa dos Tabuleiros também serve para pagar promessas

Trajada de branco e com uma fita vermelha que passa pelo ombro e faz um laço à cintura, Glória Pereira, 68 anos, confessa não estar nervosa. Feitas as contas participa no cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, em Tomar, há meio século e é uma veterana daquelas lides, sempre a representar a sua terra, Serra de Tomar, habitualmente acompanhada pelo marido. Este ano houve a excepção que confirma a regra e o seu parceiro foi outro, por razões especiais. Glória Pereira é amiga de familiares de João Oliveira, de 44 anos, que é gestor hoteleiro em Lisboa. Quando soube que João Oliveira estava com um problema grave de saúde prometeu que se ele recuperasse o trazia a participar na Festa dos Tabuleiros.

João Oliveira recuperou a saúde e confessa que se não fosse a amiga Glória provavelmente nunca participaria no cortejo da Festa dos Tabuleiros. Com familiares em Tomar, visita a cidade com regularidade mas nunca se envolveu tanto na festa como este ano. “Não estou nervoso. Realmente é uma emoção diferente e só tenho a agradecer à Glória por me ter proporcionado estes momentos que realmente não se explicam, só se conseguem sentir”, confessa enquanto a sua parceira o ajuda a colocar a cinta preta à volta da cintura. Glória Pereira quer continuar a participar na Festa dos Tabuleiros. “Se me deixarem e tiver saúde cá estarei daqui a quatro anos. Aos 18 anos prometi que iria participar em todas as festas, mesmo que tivesse que vir de muletas”, brinca enquanto olha para o seu tabuleiro.

Noutro lado da Mata Nacional dos Sete Montes, onde os cerca de 700 tabuleiros estão perfilados e de onde os pares saem para o cortejo, estão Sara Bernardino, de 35 anos, e Susana Agostinho, de 34 anos, ambas da freguesia de Olalhas. Sara já participou quatro vezes no cortejo principal e este ano é par de substituição, para levar o tabuleiro de alguém que não consiga completar o percurso. Susana Agostinho participa no cortejo principal há cerca de oito anos. A feitura do seu tabuleiro demorou alguns meses porque só tinha tempo depois do trabalho. “O desfile é uma coisa única, difícil de explicar. Exige dor e sacrifício mas vale muito a pena. Fico sempre nervosa por estar muita gente a olhar para nós”, admite.

À sombra das árvores, na ponta mais distante da entrada da Mata, estão alguns homens, jovens e mais velhos, a descontrair e a beber cerveja antes das indicações para se prepararem e colocarem-se perfilados e dar início ao grande espectáculo. Muitos pares tiram fotografias com os telemóveis, para recordar, antes do cortejo. Sentadas no chão várias raparigas descansam antes de darem início ao percurso. À entrada da Mata dos 7 Montes elementos da Comissão de Festas e alguns pares aguardam à sombra das árvores. A junta de bois foi colocada com todo o cuidado para que nada corresse mal.

Depois de três toques ouvidos bem alto abrem-se os portões da Mata e começa a festa. Ouvem-se vários gritos de “Viva a Festa” e palmas de quem demorou vários meses a preparar o momento alto da festa. Há lágrimas de emoção em alguns rostos. Em grupos pares vão saindo da Mata, as mulheres com os tabuleiros à cabeça. O percurso percorre várias ruas e termina na Praça da República, junto ao edifício dos Paços do Concelho, numa festa em que não faltou cor, alegria, emoção e música.