"Alverca é a única cidade do mundo com condições para ter um Hub aéreo e ferroviário"

José Furtado e Carmona Rodrigues sentaram-se com O MIRANTE numa esplanada da Pastelaria Londres, em Lisboa, para falarem do projecto do novo aeroporto internacional de Lisboa, em Alverca. Para quem não sabe o projecto de Alverca tem uma equipa de luxo que desenhou um dos mais arrojados planos para ligar a Portela a Alverca e resolver um problema com meio século com grandes vantagens para a população de Lisboa. O problema é que o projecto ficou pelo caminho como se tivesse sido pensado e concebido por gente que não tinha mais nada para fazer. Agora que os promotores já perceberam que “isto só lá vai metendo a boca no trombone”, Carmona Rodrigues e José Furtado anunciam para breve novidades quanto ao trabalho de casa que têm vindo a fazer permanentemente, incluindo a actualização do plano de Avaliação Ambiental Estratégico, para poupar trabalho às autoridades que o vão avaliar. Uma conversa que será publicada na íntegra na próxima edição impressa de O MIRANTE

O MIRANTE: Esta história da Comissão Independente para o novo aeroporto é tudo para Inglês ver?

Carmona Rodrigues – Não, é para fazer o que disse o Pedro Nuno Santos. Ele disse, “o que a gente quer é Alcochete, mas como não há tempo temos que encontrar uma solução temporária no Montijo”.

A opção Alcochete foi estudada em três meses e decidida num dia por José Sócrates, numa decisão unipessoal. As cópias dos pareceres dos militares da altura são a prova de que é impossível que isto passe. E os motivos são muitos.

José Furtado: Vou esclarecer uma coisa que nunca foi dita: A nossa solução prevê que a estação intermodal final passe a ser Alverca, o que quer dizer que é de lá que vai partir o comboio Lisboa-Madrid. A ponte que vai para Espanha é em Alverca, mas é uma ponte baixinha, à americana. Uma ponte que custa 8% da ponte que liga Chelas ao Barreiro. É isso que faria com que Alverca passasse a ter o Hub aéreo e ferroviário. É incrível como é que Alverca não sabe isto. Alverca é única no mundo em termos aeroportuários. Qual é a cidade do mundo que não cresceu para o lado do rio? Qual é o estuário da Europa que tem largura para ter este alargamento que dá para construir um aeroporto? Não há outra na Europa como Alverca, que tenha um estuário e um formato que permita ter um aeroporto lá dentro. Alverca é uma cidade única no mundo.

O MIRANTE: Daqui a uma década ainda não há decisão sobre o novo aeroporto ?

José Furtado: Não têm coragem nem dinheiro. Para não perdermos tempo vou contar o que estamos a fazer. Em 2018 entregamos uma Avaliação Ambiental Estratégica, que comparava com as soluções de Alcochete e Montijo. Em Setembro de 2019 entregamos uma atualização dessa Avaliação Ambiental Estratégica. O que estamos a fazer agora é a actualizar a última, introduzindo o que é novo; Santarém, que não existia. Estamos a fazer o trabalho deles, que demoraria um ano, mas nós fizemo-lo num mês. Vamos muito à frente no trabalho de casa ( : ). Como a nossa solução não obriga a que haja concurso público, a construção é imediata. Se a construção ultrapassar o valor da VENCI a obra tem que ir a concurso público, e se isso acontecer, se não houver reclamações, vai demorar três anos; se houver reclamações vai demorar dez anos, no mínimo.

O MIRANTE: Mas se escolherem Santarém o Governo tem o problema resolvido

José Furtado: Não brinquem comigo ( : ) Um Hub de um aeroporto é para gente grande ( : ) Santarém não consegue montar um sindicato financeiro com um projecto não aprovado. O maior risco que acontece é aprovar um projecto novo com uma pista nova. Na Europa, uma pista nova é terrível de fazer. Não estamos na China. Sinceramente não percebo como é que Santarém aconteceu. Santarém é um erro de casting. Não há dinheiro, não há aprovação ambiental num terreno daquele género. E ao lado está o Paul do Boquilobo, o primeiro da Europa que tem a marca da Bioesfera, que está a quatro quilómetros de Casével, onde está previsto o aeroporto. Não podem fazer lá o aeroporto: não têm dinheiro para comprar. E querem fazer um Hub ? Não é um aeroporto regional é um Hub a 95 quilómetros de Lisboa?