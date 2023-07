Idoso do Vale de Santarém encontrado morto a menos de um quilómetro de casa

António Lobato Freixo foi encontrado sem vida na manhã de domingo em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. O idoso de 96 anos tinha várias patologias associadas.

António Lobato Freixo foi encontrado morto a menos de um quilómetro de casa, numa zona florestal em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. O alerta foi dado um pouco depois das 10h00 por populares que praticavam desporto na zona. O idoso estava desaparecido da casa onde vivia com o filho e a nora, no Vale de Santarém, há precisamente uma semana. As informações foram dadas a O MIRANTE pelo oficial de relações públicas da GNR de Santarém, que garante que nenhuma hipótese se descarta.

Algumas características de António Lobato, como o braço direito amputado e a roupa que vestia, permitiram identificar o corpo, transportado para as instalações dos Serviços de Medicina Legal do Hospital de Santarém, a funcionar em Torres Novas. O idoso sofria de demência e fugiu por várias vezes da casa da família, que chegou a ir ao seu encontro a Castelo Branco.

António Lobato era natural de Idanha-a-Nova e mudou-se aos 20 anos para o distrito de Santarém onde desempenhou várias actividades.