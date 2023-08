Retomadas buscas para encontrar o homem que caiu no canal de rega no Couço

Foram retomadas esta manhã, pelas 9h00, as buscas apeadas para encontrar o homem que caiu sábado de manhã no canal de rega na localidade do Couço, em Santa Justa.

A O MIRANTE o segundo-comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, Luís Coelho explicou que as buscas hoje decorrem a pé uma vez que durante o dia todo de sábado a equipa de mergulhadores não encontrou o homem com cerca de 60 anos. A Associação de Regantes do Vale do Sorraia está a colaborar com os bombeiros municipais nas buscas.

O homem terá caído à água para salvar o cão, que foi parar ao canal de rega. Na altura estava acompanhado da esposa, que entretanto foi acompanhada por uma equipa de psicólogos e transportada para o Hospital de Santarém.

O cão foi resgatado com vida pela GNR.