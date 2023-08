Homem com cerca de 60 anos caiu no canal de rega no Couço quando tentava resgatar o cão. O cadáver foi encontrado esta segunda-feira de manhã na Barrosa.

Encontrado em Benavente corpo do homem que caiu a um canal de rega no Couço

Foi encontrado esta segunda-feira de manhã, já no concelho de Benavente, o corpo do homem que caiu ao canal de rega no Couço, no sábado. O homem com cerca de 60 anos caiu quando tentava salvar o cão. O canal de rega faz a ligação entre o concelho de Coruche e Benavente e o cadáver foi encontrado na freguesia da Barrosa.

