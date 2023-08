Estádio Municipal de Abrantes reabre após análises negativas a legionella

As instalações estavam encerradas e as actividades suspensas desde final de Julho, depois de ter sido detectada a bactéria legionella nos balneários daquele equipamento desportivo.

As instalações do Estádio Municipal de Abrantes reabrem hoje à tarde, depois de análises negativas à presença de legionella, motivo que levou ao fecho da infraestrutura e suspensão das actividades desportivas nas últimas duas semanas, informou a autarquia.

“Os resultados [das análises efetuadas à presença de legionella] são favoráveis e estão reunidas todas as condições para voltar a reabrir o estádio normalmente”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, indicando que “a boa notícia” chegou esta manhã, o que vai permitir disponibilizar a infraestrutura desportiva para o jogo agendado para as 20h00, no âmbito do torneio internacional de futebol no escalão de iniciados, entre SL Benfica e Vitória SC.

“Foi uma boa notícia esta manhã, já temos informação que as análises são negativas, e vamos reabrir o estádio, só estamos à espera de que, formalmente, isso possa acontecer (..) mas será hoje e vai permitir abrir o estádio para o torneio internacional de iniciados mas, mais do que isso, vai permitir que o estádio possa voltar a funcionar normalmente para todos os clubes, todos os atletas e modalidades que ali se realizam”, enfatizou Manuel Jorge Valamatos.

As instalações estavam encerradas e as actividades suspensas desde final de Julho, depois de ter sido detetada a bactéria 'legionella' nos balneários daquele equipamento desportivo. O autarca afirmou que “durante o período de encerramento foram realizados todos os procedimentos de desinfeção necessários”, num “trabalho analítico” que assegurou que a câmara vai “continuar a fazer em todas as infraestruturas municipais para criar sempre as melhores condições de segurança para os seus utilizadores”.

A presença da legionella foi detetada numa vistoria preventiva que a autoridade de saúde pública promoveu, no final de Julho, tendo sido detetada a bactéria nos balneários daquele equipamento desportivo. Segundo o autarca, a detecção da presença da legionella ocorreu “numa das várias caldeiras” de água quente, que serve vários balneários, em “percentagens que não são muito relevantes”, tendo sido encerrado o estádio e suspensas as atividades “por precaução”.

Com o processo de limpeza e desinfecção das instalações tratado “logo na altura”, o autarca disse à Lusa, na quarta-feira, estar “a aguardar pelos resultados das contra-análises”, e que era “expectável” que até esta sexta-feira fosse possível reabrir o equipamento desportivo, o que acabou por suceder.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.