Funeral da agente da PSP que morreu num despiste realiza-se este sábado

O funeral da agente da PSP que morreu na madrugada de quinta-feira, 10 de Agosto, realiza-se na sua terra-natal, em Cabeça das Mós, no concelho do Sardoal. As cerimónias religiosas decorrem às 11h00 de sábado, 12 de Agosto, e o corpo segue para o Crematório Municipal do Entrocamento.

Ana Teresa Dionísio Roldão tinha 28 anos e era agente do Comando Metropolitano de Lisboa desde o ano passado. A jovem morreu ao volante do carro patrulha em que seguia com três colegas, em Sacavém, no concelho de Loures. O veículo deslocava-se para uma ocorrência em Camarate, menos de 10 minutos de viagem. Os outros três ocupantes eram um agente e dois estagiários que iam na parte de trás do carro.

A agente foi transportado para o Hospital de São José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram para o Hospital de Santa Maria, ambos em Lisboa. Um dos estagiários, que sofreu uma fratura na perna e outra no pulso, já teve alta e o outro, que sofreu várias fraturas na perna e lesões graves na face, ainda está internado.

O Presidente da República e o ministro da Administração Interna lamentaram, através de nota de pesar, a morte da agente Teresa Roldão.