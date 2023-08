Tramagal dá primeiro passo para repor serviços dos CTT na freguesia

partilhe no Facebook

Depois do encerramento imprevisto do posto CTT que funcionava na sede da Associação Humanitária dos Dadores de Sangue da Freguesia de Tramagal, a assembleia de freguesia aprovou, em sessão extraordinária realizada na quinta-feira, 17 de Agosto, a proposta do executivo da junta de freguesia que se propõe a acolher na sua sede os serviços dos Correios, mediante protocolo a celebrar entre a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e os CTT. A expectativa é que o serviço CTT possa regressar à freguesia em Setembro.

Na apresentação da proposta, o presidente da Junta de Tramagal, António Carvalho, adiantou que o executivo já está a par das condições físicas e contratuais necessárias ao funcionamento de um posto CTT, nomeadamente a obrigatoriedade de ter um cofre fixo que pese no mínimo 100Kg, “para garantir a segurança dos valores guardados” e a garantia de condições de acesso a pessoas com mobilidade condicionada, situação que vai obrigar aquela autarquia a realizar obras no edifício sede.

Além das obras, que a junta de freguesia terá que assegurar, outro constrangimento prende-se com os recursos humanos, tendo em conta que a Junta de Tramagal tem apenas uma funcionária ao serviço na sede. “As dificuldades para contratar são imensas e o orçamento da junta não comporta verbas suficientes para assumir novas contratações”, alertou o autarca eleito pelo Movimento Independente Freguesia Tramagal (MIFT), salientando que vão “precisar de ajuda para poderem ter mais orçamento para suportar os serviços”. Os CTT, por seu turno, asseguram a formação à pessoa que ficar encarregue pelo serviço.

