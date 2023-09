Misericórdia de Vila Franca de Xira pondera processar Bordalo II

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, proprietária da Praça de Touros Palha Blanco, pondera avançar com uma participação ao Ministério Público. Contudo a decisão só será tomada após reunião da mesa administrativa. “A direcção da Santa Casa tem seis meses para avançar com a queixa. Após reunião com os seis elementos da mesa administrativa será tomada a decisão da entrega do caso aos serviços jurídicos”, disse a O MIRANTE o provedor da instituição Armando Jorge.

*Notícia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE