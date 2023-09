Concessionário de bar em Alverca diz que desacatos foram na via pública

Filipe Cunha garante que a rixa na noite de Alverca não teve a ver com o Meet Lounge. Desacatos foram na via pública e provocaram prejuízos no bar.

O concessionário do bar Meet Lounge em Alverca do Ribatejo disse a O MIRANTE que os desacatos que ocorreram na madrugada de sábado, 2 de Setembro, não estão relacionados com o estabelecimento e ocorreram na via pública.

Filipe Cunha, que explora o estabelecimento no centro da cidade desde 2018, diz que só soube dos desacatos sábado de manhã, 2 de Setembro, através de clientes e funcionários uma vez que não estava no bar. “O que consegui saber através das câmaras que temos foi que um indivíduo tentou fugir para o nosso estabelecimento e negámos a entrada. Isto já foi depois da meia noite e só trabalhamos no interior do bar após essa hora. Tivemos arremesso de cadeiras, um vidro danificado e houve pessoas que saíram sem pagar”, relata.

Segundo Filipe Cunha o prejuízo material ronda os 600 euros. O concessionário diz que apresentou queixa no relatório elaborado pela PSP e vai ser assistente no processo. “O que se passa na via pública não é da nossa responsabilidade”, afirma.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE