Oito pessoas seguiam no carro que se despistou em Tomar e causou morte de jovem

Um veículo ligeiro que levava oito jovens despistou-se durante a madrugada de segunda-feira, 4 de Setembro, junto à barragem do Carril, provocando a morte de Filipe Chen Wang, de 15 anos. Outros dois jovens ficaram com ferimentos ligeiros.

A madrugada de segunda-feira, 4 de Setembro, começou de forma trágica para um grupo de jovens que seguia num veículo ligeiro de mercadorias e que se despistou pelas 01h31 junto à Barragem do Carril, em Tomar. O acidente resultou numa vítima mortal e em dois feridos leves, sendo que no local foram assistidas mais cinco pessoas.

Foi Filipe Chen Wang, de 15 anos, que perdeu a vida no acidente. O jovem era muito acarinhado na cidade e era atleta da Escola de Futebol de Tomar há vários anos. O clube, que na semana passada emitiu um comunicado a lamentar a morte de Francisco Giovetti, um jovem de 22 anos, natural de Tomar, que perdeu a vida a 23 de Agosto, depois de ter caído de uma altura superior a 30 metros na barragem de Castelo de Bode, voltou a expressar a sua profunda tristeza pela perda de maus um elemento da sua “família” de forma drástica. “A família da Escola de Tomar volta a estar de luto, um momento de consternação e de muita dor. Um miúdo que tinha tanto para viver! Que mundo estranho este em que vivemos!”, escreveu a associação nas redes sociais. Várias pessoas têm feito publicações a demonstrar a consternação pela perda de um jovem que, entre outras características, era “simpático, meigo e atencioso”.

O acidente ocorreu numa zona florestal em terra batida. Segundo explicou a O MIRANTE fonte que esteve no local do acidente naquela madrugada, a viatura, uma carrinha de caixa aberta, seguia com mais três ocupantes do que devia, não se sabendo até ao momento se algum deles vinha na caixa . O nosso jornal apurou, junto da mesma fonte, que os jovens, todos com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, sendo que o condutor da viatura era o mais velho.

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública adiantou a O MIRANTE que os seus meios foram accionados para o local do acidente às 2h38. A autoridade revelou que os contornos do acidente só vão ser conhecidos depois da fase de inquérito que está a decorrer. No local do acidente estiveram ainda os Bombeiros do Município de Tomar com cinco veículos e 12 operacionais, os Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, SIV de Tomar, VMER Médio Tejo, GNR Tomar, PSP Tomar, Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de emergência do INEM e o Núcleo de investigação Criminal.