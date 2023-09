Comerciantes e moradores da Chamusca tinham razão e sofrem primeiras inundações

Os trabalhos de requalificação urbana realizados na Rua General Humberto Delgado, na Chamusca, não estavam do agrado dos moradores e comerciantes, que temiam pelas inundações em dias de chuva. Na manhã de sábado, 16 de Setembro, as previsões tornaram-se realidade.

Os moradores e comerciantes da Rua General Humberto Delgado, uma das artérias que liga à estrada principal que atravessa a Chamusca, estão consternados com o episódio que viveram no sábado, 16 de Setembro, e que já previam que acontecesse desde que terminaram as obras de requalificação urbana naquela zona. Uma chuvada que durou entre 10 a 15 minutos provocou inundações em estabelecimentos comerciais e casas de família. Segundo explicou a O MIRANTE um dos moradores que presenciou a cena, várias pessoas começaram a manhã daquele sábado a carregar baldes cheios de água e a despejá-los para a rua de forma a terem as condições adequadas para abrirem as portas dos estabelecimentos e receber os seus clientes.

Recorde-se que as obras de requalificação urbana da Chamusca têm dado que falar no último ano. Com o centro da vila voltado do avesso há vários meses, alguns moradores e comerciantes queixam-se das intervenções e das consequências que podem trazer para a sua actividade. No caso da Rua General Humberto Delgado, os passeios ganharam maior dimensão em comprimento e altura, situação que, na opinião de moradores e comerciantes ouvidos por O MIRANTE há cerca de duas semanas, poderia originar consequências, nomeadamente pelo facto do piso estar mais inclinado. As expectativas tornaram-se realidade na manhã de sábado.