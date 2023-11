PS exige explicações depois de notícia de O MIRANTE sobre caso de legionella em Alcanena

Comissão política do PS de Alcanena fala em omissão de informação e diz que maioria no executivo, presidido por Rui Anastácio, tem de assumir responsabilidades políticas. Em causa está um caso de legionella que ocorreu durante o Verão na escola Anastácio Gonçalves.

“Considerando a gravidade das notícias recentemente veiculadas na comunicação social, em que é referido que a Câmara Municipal de Alcanena ‘esconde caso de legionella em escola’, o secretariado do PS Alcanena, torna pública a sua tomada de posição e as acções daí decorrentes”. É desta forma que a comissão política do PS de Alcanena inicia um comunicado partilhado dois dias depois de O MIRANTE ter noticiado em primeira mão a existência de um caso de legionella durante o Verão, por altura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), denunciado em sessão camarária por Jorge Baptista, representante dos encarregados de educação do concelho.

“Foi com indignação e muita preocupação que tomamos conhecimento dos casos de legionella que terão ocorrido na Escola Dr. Anastácio Gonçalves, e no Pavilhão Multiusos, em Alcanena, sem que essa informação tenha sido convenientemente divulgada pela câmara municipal”, lê-se na nota. A concelhia destaca que “a omissão de informação foi de tal ordem que o próprio Agrupamento de Escolas não terá recebido qualquer ordem de encerramento”, conforme confirmou O MIRANTE com a directora do agrupamento.

