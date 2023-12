Aeroporto: Alcochete e Vendas Novas são as duas soluções viáveis

Alcochete e Vendas Novas são as duas opções identificadas pela Comissão Técnica Independente como viáveis para um novo aeroporto, juntamente com o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, até ser possível passar para infraestrutura única, revelou a agência Lusa.

De acordo com o relatório preliminar da CTI responsável pela avaliação ambiental estratégica para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que estudou nove opções, são viáveis as soluções Humberto Delgado + Campo de Tiro de Alcochete, até ficar unicamente Alcochete com mínimo de duas pistas, bem como Humberto Delgado + Vendas Novas, até ficar unicamente Vendas Novas, também com um mínimo de duas pistas.