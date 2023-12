Aeroporto: Autarca de Santarém diz que o processo ainda não acabou

Ricardo Gonçalves reagiu ao relatório preliminar da Comissão Técnica Independente, que excluiu Santarém para localização do novo aeroporto, dizendo que vai continuar a defender essa solução na fase de discussão pública.

O presidente da Câmara de Santarém reagiu ao relatório preliminar da Comissão Técnica Independente (CTI), que indica o Campo de Tiro de Alcochete (Benavenbte) e Vendas Novas como as opções viáveis para a localização do novo aeroporto, dizendo que o processo ainda não terminou e que vai continuar a defender a opção Santarém como a melhor para o país.

Numa curta declaração a O MIRANTE em cima do fecho de mais uma edição semanal, Ricardo Gonçalves (PSD), que assistiu à apresentação do relatório da CTI em Lisboa, disse. “Pelo que estou a ver, a CTI está a fazer o que todos diziam que iria fazer, colocar Alcochete como a melhor solução. Só que as vantagens de Alcochete são potenciais, pois dizem que uma das mais valias desta solução é a nova travessia sobre o Tejo, que ainda não está concluída. Este é um relatório preliminar que vai agora para discussão pública. Nesta fase de discussão pública iremos continuar a defender Santarém como a melhor solução. Ainda não terminou”.