ULS explica situação com elevador do centro de saúde da Póvoa de Santa Iria

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo explica que a avaria com o elevador do centro de saúde da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, já está identificada e em fase de resolução. Contactada por O MIRANTE a ULS diz que a manutenção dos edifícios é da responsabilidade do município mas que tem feito contactos no sentido de acelerar a resolução da avaria que, segundo explica, se deve a uma peça que o elevador precisa e que chegará no decorrer desta semana. Logo que seja substituída, garante, o elevador retomará o seu funcionamento normal.

A situação, recorde-se, tem levado vários utentes com mobilidade reduzida da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) que funciona no primeiro piso daquele centro de saúde a sentirem dificuldades para subir as escadas e terá mesmo havido casos de utentes em cadeiras de rodas que tiveram de ser transportados ao colo pelos seguranças e profissionais de saúde para conseguirem aceder ao espaço, situação que para muitos configurou um cenário “humilhante e terceiro mundista”. Quem não está em cadeira de rodas e desloca-se de canadianas teve de subir a custo as escadas até conseguir chegar ao serviço de saúde.

O elevador daquele centro de saúde é há muito uma dor de cabeça para quem geria a unidade de saúde e com a transferência de competências da saúde no final do ano passado da esfera do Ministério da Saúde para a câmara municipal, a quem agora compete a manutenção dos centros de saúde, coube a esta desencadear os trabalhos necessários para reparar o equipamento.

