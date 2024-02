Localidade do concelho de Torres Novas está de luto pela morte de Carmina Silva que, ao que tudo indica, foi assassinada pelo marido. Casados há quase 40 anos geriam em conjunto um café na freguesia.

Joaquim Gomes, alegado autor do homicídio, com a mulher e vítima, Carmina Silva - Foto Nuno Vasco

Pedrógão de luto e em choque com homicídio seguido de suicídio

Sem que nada o fizesse prever, Carmina Silva foi morta a tiro de caçadeira, na casa-de-banho da sua casa, em Pedrógão, concelho de Torres Novas, na noite de terça-feira, 13 de Fevereiro. A arma, ao que tudo indica, foi disparada por Joaquim Gomes, o homem de 60 anos com quem a vítima, de 63, estava casada há quase quatro décadas. O crime deixou em choque os habitantes daquela freguesia que lidavam diariamente com o casal que geria o café das instalações da Casa do Povo de Pedrógão.

Depois de matar a mulher, disparando contra o abdómen, Joaquim Gomes, utilizando a mesma arma terá tirado a própria vida junto à porta principal da habitação, onde ambos os corpos foram encontrados pela filha e genro do casal na manhã de 14 de Fevereiro. Estes dirigiram-se ao local do crime depois de, pelas 07h00, terem estranhado que o café continuasse de portas fechadas, o que não era normal àquela hora do dia.

Carmina lembrada como alguém sempre disponível para ajudar

Entre aqueles que frequentavam com alguma regularidade o café gerido pelo casal recordam Carmina Silva como uma mulher simpática, que estava sempre pronta a ajudar o próximo.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.