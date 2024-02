Morreu Rui Rodrigues, o farmacêutico da Parreira que jogou no Benfica

Morreu esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, o antigo futebolista internacional Rui Rodrigues, que representou a Académica de Coimbra, o Benfica e o Vitória de Guimarães nas décadas de 60 e 70 e fez depois carreira como farmacêutico no concelho da Chamusca. Tinha 80 anos.

Rui Rodrigues nasceu em 17 de Maio de 1943 na então Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique. Viveu uma infância e juventude feliz em Moçambique, com muita brincadeira, praia e futebol. Em 1962 vem pela primeira vez à metrópole para integrar a selecção de juniores que vai disputar um torneio na Roménia. Os contactos que já havia mantido com a Académica dão fruto em Setembro desse ano com a sua contratação pelo carismático clube de Coimbra. Durante alguns anos teve de conjugar a vida de futebolista com o serviço militar e com os estudos. Esteve para ingressar na escola agrícola, fez exame de aptidão para entrar em Medicina mas acabou por ir parar ao curso de Farmácia em Coimbra, de que saiu bacharel e apto a dirigir uma farmácia.

Trabalhou em laboratórios farmacêuticos até arranjar colocação numa farmácia da Chamusca graças aos bons ofícios de um velho amigo ribatejano que conheceu em Coimbra, Martinho Cabeça, que já o havia incentivado a concluir o curso quando ainda jogava no Benfica. Acabou o curso em 1975, já após o seu regresso à Académica. O antigo futebolista nunca esqueceu quem lhe deu a mão numa fase crucial da sua vida e acabou por o encaminhar para a pacatez da charneca.

O MIRANTE fez-lhe uma grande entrevista em Abril de 2007, que pode ser lida através do link abaixo.