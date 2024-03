Funeral de João Nunes realiza-se nesta terça-feira

Cerimónias fúnebres de João Nunes realizam-se a 5 de Março, no crematório do Entroncamento. Corpo do homem vai chegar hoje à Capela de Carvalheiros pelas 19h.

O funeral de João Nunes, de 46 anos, que foi morto a tiro em Carvalheiros, concelho de Tomar, realiza-se na próxima terça-feira, 5 de Março, no Crematório do Entroncamento. O corpo de João Nunes vai chegar à Capela de Carvalheiros, em Tomar, a 4 de Março pelas 19h00.

João Nunes, conhecido como João Pastor, era um dos fundadores do TT Minjoelho, e terá sido morto a tiro pelo tio, de 67 anos, na passada quinta-feira, 29 de Fevereiro. No local do homicídio estiveram 10 viaturas e 26 operacionais, envolvendo os bombeiros e o SIV (Suporte Imediato de Vida) de Tomar, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Médio Tejo, a unidade móvel de intervenção psicológica do INEM, a GNR, a PSP e a PJ. O óbito foi declarado no local.