Junta de Benavente explica polémica sobre estado das covas no cemitério

Junta de Freguesia de Benavente diz que tem realizado trabalho no sentido de construir campas no cemitério de forma criteriosa e recorrendo a estudos. Posição surge na sequência de uma notícia de O MIRANTE sobre o alegado mau estado das covas depois de denúncia de uma família.

A Junta de Freguesia de Benavente diz que não há nada de ilegal na forma como têm sido sepultados os corpos no cemitério. A afirmação surge na sequência de uma notícia de O MIRANTE, publicada na edição de 18 de Abril, dando conta do testemunho de uma família que critica a forma como os corpos são enterrados, alegando que as condições das covas não são as adequadas e que os corpos demoram demasiado tempo a decompor-se.

“A situação reportada pela família remonta para um funeral de 1999 e um outro em 2008, quando estavam outros executivos em funções na junta. Apesar da situação não ser do conhecimento deste executivo, presume-se que todo o procedimento tenha sido feito da forma correcta. A utilização de campas em alvenaria, as chamadas ‘campas de família’, comportam dois corpos, não existindo nada de ilegal nessa situação, ao contrário do que a família refere na notícia”, refere Pedro Lagareiro Santos, secretário do executivo da junta, acrescentando que acredita que “na altura, tal como hoje, a família tenha sido consultada para a realização do funeral na campa de família e tenha existido esse consentimento”.

Notícia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE