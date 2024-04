partilhe no Facebook

Encontrada com vida idosa desaparecida há três dias em Pedrógão

Cristina Faria, a idosa de 91 anos que foi dada como desaparecida na quarta-feira, 24 de Abril em Pedrógão, concelho de Torres Novas, foi encontrada com vida ao final da manhã deste sábado, 27 de Abril, numa zona de mato, a cerca de quatro quilómetros do lar de onde tinha saído sem avisar.

Segundo o neto, Nelson Vicente, a idosa foi encontrada acidentalmente por um homem que estava a correr naquela zona e foi encaminhada para o Hospital de Torres Novas. “Esteve muito tempo ao frio, não abria os olhos, mas tinha as mãos quentes. Ainda não temos muitas informações, mas aparentemente está estável”, afirmou a O MIRANTE.

Na manhã de hoje cerca de uma centena de populares e bombeiros organizavam-se para encetar novas buscas, mas cerca de 10 minutos após o início das mesmas a idosa foi encontrada.

Cristina Faria, recorde-se, saiu sem avisar do lar onde residia em Pedrógão na manhã de 24 de Abril, tendo sido avistada através de imagens de videovigilância a deslocar-se sozinha, a pé, com auxílio de uma bengala. Diagnosticada com alzheimer pedia, nos momentos de lucidez, para voltar para a sua casa nas Lapas.